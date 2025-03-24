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Мужчина сорвался с балкона, пытаясь избавиться от осиного гнезда

В Австрии мужчина упал с балкона и едва не разбился из-за ос
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Depositphotos

Житель Австрии упал с балкона, пытаясь избавиться от осиного гнезда. Об этом сообщает газета Kronen Zeitung.

Несчастный случай произошел с 44-летним жителем Баумкирхена в воскресенье, 23 марта. В дневное время мужчина заметил на стене дома осиное гнездо и решил его уничтожить.

С этой целью он попытался перебраться с террасы на балкон, но потерял равновесие и упал с высоты четырех метров. Пострадавший приземлился на садовую скамейку под балконом и получил серьезные травмы ноги. Медики оказали ему на месте первую помощь и доставили в клинику.

Ранее мужчина выжил после того, как его 240 раз укусили осы.

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