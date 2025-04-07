В Москве пятилетний ребенок выпал из окна на козырек подъезда

В Москве пятилетний мальчик выпал из окна на козырек подъезда

В Москве прокуратура расследует обстоятельства травмирования пятилетнего ребенка из окна квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ведомства.

Инцидент произошел 6 апреля в городе Щербинке, в одном из домов на улице Театральной. По предварительной информации, мать ненадолго оставила сына одного. В это время ребенок забрался на подоконник и выпал с высоты третьего этажа. Сначала мальчик приземлился на козырек, а оттуда упал на асфальт.

Ребенка забрали в местную больницу. Информация о характере полученных травм, а также о его состоянии отсутствует.

«Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов взяла под контроль установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту», — подчеркнули в пресс-службе надзорного органа.

Ранее в Ленобласти мальчик играл в комнате и выпал с четвертого этажа.