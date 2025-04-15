Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Неизвестный вонзил топор в дверь петербургской пенсионерки

В Петербурге неизвестный вонзил топор и гвозди в дверь квартиры пенсионерки
close
Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

В Санкт-Петербурге полиция разыскивает злоумышленника, который испортил имущество 74-летней местной жительницы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел 14 апреля в доме №2 по Огородному переулку. По словам потерпевшей, неизвестный мужчина пришел к квартире пожилой женщины, вырвал звонок, после чего вонзил в дверь топор и вбил несколько гвоздей.

Когда агрессор ушел, потерпевшая обратилась в правоохранительные органы.

«Размер ущерба пожилая женщина оценила в 22 700 рублей. При этом она сообщила полицейским, что никаких конфликтов с соседями у нее не было», — уточнили в пресс-службе МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества» УК РФ. В качестве рабочей версии правоохранители рассматривают происки коллекторов, которые хотели запугать должника, но ошиблись с дверью.

Ранее юрист ответил, могут ли коллекторы приходить домой к должникам и их родным.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами