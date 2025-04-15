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Отец ребенка с больными почками украл малыша у незрячей женщины, чтобы помочь своему

В Индии отец ребенка с больными почками украл сына у женщины, чтобы помочь своему
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Times of India

В Индии отец ребенка с больными почками украл малыша у незрячей женщины, чтобы помочь своему, пишет Times of India.

Инцидент произошел в Бхубанешваре. Там 19-месячный мальчик был похищен возле храма Рам, но вскоре спасен полицией. Ребенка нашли в доме подозреваемого в Баласоре, где он содержался. У самого мужчины есть ребенок с проблемами почек, что вызывает вопросы о возможных мотивах преступления.

Полиция активно расследует дело и допрашивает задержанного, чтобы установить точные причины похищения.

«Ребенок в безопасности, мотив преступления выясняется», — заявил старший офицер полиции.

Мать мальчика, Джайанти Маллик, которая просит милостыню возле храма, рассказала, что похищение произошло около трех часов ночи, когда она спала рядом с детьми — 4-летней дочерью и сыном. К ним подошел незнакомец, предложивший детям сок.

Из-за слабого зрения Маллик не смогла разглядеть мужчину, но поверила его словам, когда он сказал, что любит детей и принес им угощения. Вскоре она услышала плач сына.

«Моя дочь ничего не объяснила, когда я спросила, почему плачет брат. Мужчина также не отреагировал. Я звала на помощь, но в тот поздний час рядом никого не было. Спасибо полиции за то, что вернули моего ребенка», — рассказала мать.

Ранее в Индии женщина инсценировала похищение, чтобы оклеветать мэра города и его сына.

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