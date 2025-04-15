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Врачи спасли 11-летнего мальчика, который случайно проглотил слиток золота

В Китае врачи спасли ребенка, который проглотил 100-граммовый золотой слиток
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Xiaoxiang Morning News

В Китае мальчик случайно проглотил 100-граммовый золотой слиток и оказался на операционном столе. Об этом сообщает TVBS.

Недавно 11-летний мальчик из города Сучжоу проглотил небольшой слиток золота, из любопытства положив его в рот во время игры. Хотя сильных болей в животе или рвоты у ребенка не наблюдалось, родители отвезли его в отделение неотложной помощи. Юного пациента отправили на рентген, после чего врач подтвердил, что в середине пищеварительного тракта застряло инородное тело из металла высокой плотности.

Сначала бригада попыталась провести консервативное лечение. В течение двух дней ребенок принимал слабительные препараты под наблюдением медиков, однако повторное обследование показало, что положение инородного тела не изменилось, а риск перфорации кишечника возрос. Тогда врач решил убрать слиток эндоскопическим методом удаления инородных тел из желудочно-кишечного тракта. Получасовая операция завершилась успешно.

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