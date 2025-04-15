Минздрав РФ расширил список возможных осложнений аборта

Министерство здравоохранения России расширило список возможных осложнений аборта, а также постановило предупреждать об этих последствиях россиянок, желающих прервать беременность. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

По данным издания, министерство утвердило новую форму информированного добровольного согласия (ИДС), которая подписывается перед проведением аборта. Новый приказ вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Согласно документу, врачи по-прежнему обязаны давать россиянкам неделю или 48 часов на принятие окончательного решения. Также специалисты должны рассказать пациенткам об отсутствии медицинских противопоказаний к беременностью и продемонстрировать сердцебиение плода.

Помимо этого, врачи обязаны рассказать женщинам о возможных последствиях аборта. Обновленный список осложнений включает бесплодие, хронические воспалительные процессы матки, сердечно-сосудистые заболевания, рак молочной железы и аденомиоз.

В марте сообщалось, что в России собираются изменить перечень показаний для абортов, поскольку современная медицина имеет больше возможностей для сохранения здоровья женщины и ребенка, чем раньше. Так, в проекте поправок Минздрава РФ уточняется список состояний и болезней, являющихся показаниями для прерывания беременности, а также корректируются критерии тяжести состояний.

Ранее в России придумали новый способ отговаривать женщин от абортов.