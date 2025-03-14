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В России хотят изменить перечень показаний для аборта

Минздрав РФ подготовил поправки в перечень показаний для аборта
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Peakstock/Shutterstock/FOTODOM

В России собираются изменить перечень показаний для абортов, поскольку современная медицина имеет больше возможностей для сохранения здоровья женщины и ребенка, чем раньше. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект поправок Минздрава РФ.

«Проект актуализирует действующий приказ «Об утверждении перечня медицинских показаний для искусственного прерывания беременности» Минздравсоцразвития России № 736, который был утвержден в 2007 году», — указано в сообщении.

Так, в документе уточняется список состояний и болезней, являющихся показаниями для прерывания беременности, а также корректируются критерии тяжести состояний: акцент сделан на более тяжелых ситуациях.

До этого в Санкт-Петербурге разработали законопроект об ответственности за склонение женщин к искусственному прерыванию беременности. Согласно тексту проекта, склонением к аборту будут считаться уговоры, предложения, подкуп и обман, но не информирование о наличии медицинских показаний. В качестве наказания за склонение к аборту депутаты предлагают ввести систему штрафов.

Ранее Голикова рассказала о работе по профилактике абортов в РФ.

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