Сестра мальчиков, которых мать-наркоманка заперла в бане в Ленобласти, хотела их усыновить

Сестра троих мальчиков, которых мать-наркоманка заперла в бане в Ленинградской области, давно хотела усыновить их. Об этом со ссылкой на девушку сообщает телеканал РЕН ТВ.

По словам 21-летней девушки, она уже давно хотела усыновить братьев, и сейчас она направляется из города Кировска в Петербург. Младший из мальчиков после произошедшего практически не разговаривает, а старший сильно переживает.

«Пока идет разбирательство, я не имею права их забрать. Это все, что я пока знаю», — рассказала сестра мальчиков.

Многодетную женщину, которая заперла детей в бане, лишили родительских прав на старшую из всех пятерых детей сестру, уточнила она.

Инцидент произошел в СНТ «Химик-2» Кировского района. Местные жители сообщили, что на одном из участков обнаружили троих голодных братьев. Выяснилось, что около двух недель мальчики, самому младшему из которых семь лет, жили в неотапливаемой бане. В постройку их выселила 41-летняя мать. Дети ходили в рваной одежде, не посещали школу и вынуждены были просить еду у соседей.

Ранее полицейские показали фото бани в Ленобласти, где мать-наркоманка заперла троих детей.