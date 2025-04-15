Православным напомнили, что важно делать во вторник Страстной седмицы

Учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев напомнил православным христианам, что в Великий вторник страстной седмицы важно делать добрые дела, причем ни в коем случае не ради удовлетворения собственных интересов, а исключительно от чистого сердца.

«Добрые дела не во славу Божию не спасут. Благотворительность во имя собственного тщеславия или гордыни о собственной доброте — не в зачет. Нужно все делать во Имя Христа. И только тогда мы сможем попасть на «брачный пир» — спасти наши души», — подчеркнул Малофеев.

Великий вторник — второй день Страстной недели перед Пасхой. Он наполнен особенным, глубоким смыслом. В этот день на церковных службах вспоминают, как Христос в последний раз проповедовал в Иерусалимском храме, как обличал фарисеев и книжников.

По традиции в этот день православные христиане начинали готовиться к Пасхе: убирать дом, избавляться от старых вещей, закупать продукты к празднику. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 15 апреля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

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