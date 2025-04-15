Появились кадры из московской квартиры, где 15-летняя дочь зарезала отца

Столичный Следственный комитет опубликовал видео из квартиры, где 15-летняя школьница нанесла ножевое ранение своему отцу, мужчина скончался на месте происшествия.

Следователи осмотрели место преступления, на кадрах видео заметно, что в квартире беспорядок, по полу разбросаны вещи, видны следы крови. По предварительной информации, ссору с дочерями спровоцировал отец. Он же первым схватился за нож и несколько раз замахнулся на 20-летнюю девушку, ударив ее лезвием по ладони. В это время 15-летняя дочь нанесла ему ножевое ранение в область шеи, мужчина скончался на месте происшествия. Орудие преступления найдено и изъято.

Возбуждено уголовное дело, сестер допрашивают следователи. О девочках соседи отзываются положительно — старшая учится в медицинском колледже, младшая в школе, жалоб на их поведение не было.

Тело мужчины с ножевыми ранениями нашли в квартире многоэтажного дома по Бартеневской улице. Известно, что погибший ранее был судим условно за распространение наркотиков и насилие в отношении представителя власти, у него также имеются долги по кредитам. Семья считалась благополучной, на учете в полиции она не стояла. Сестер доставили в Следственный комитет, на месте работают следователи.

Ранее мать зарезала пятилетнего сына ножницами в Казани и сама вызвала полицию.