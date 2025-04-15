Соседи слышали крики из московской квартиры, где дочь зарезала отца, но не помогли детям

Сестры, которые боролись с отцом в квартире на Бартеневской улице, звали на помощь, но на их крики никто не откликнулся. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По словам соседей, скандал в квартире начался утром, девочки звали на помощь, слышались крики и шум. По словам местных жителей, погибший от ножевых ранений мужчина злоупотреблял алкоголем и запрещенными веществами, попадался на покупке амфетамина.

О сестрах соседи отзываются положительно — старшая учится в медицинском колледже, младшая в школе, жалоб на их поведение не было. По данным mk.ru, 15-летняя девочка раньше жаловалась знакомым, что отец ее бьет, мать девочек не воспринимала всерьез жалобы дочери. Известно, что глава семейства был игроманом, он регулярно делал ставки и постоянно проигрывал крупные суммы.

Тело мужчины с ножевыми ранениями нашли в квартире многоэтажки по Бартеневской улице. Отец поссорился со старшей 20-летней дочерью, на которую планировал оформить кредит. Между девушкой и мужчиной началась драка, в конфликт вмешалась 15-летняя младшая дочь. Заступаясь за сестру, она ударила отца ножом в шею. Погибший ранее был судим условно за распространение наркотиков и насилие в отношении представителя власти, у него также имеются долги по кредитам. Семья считалась благополучной, на учете в полиции она не стояла. Сестер доставили в Следственный комитет, на месте работают следователи.

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