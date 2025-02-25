В Петербурге посетитель разделся в книжном магазине и устроил дебош

Росгвардия по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Петербурге мужчину задержали после дебоша в книжном магазине. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

Инцидент произошел в точке на проспекте Просвещения. По данным Telegram-канала, пьяный 48-летний посетитель снял с себя часть одежды и стал «крушить все на своем пути».

«Итог — минус страсть к учениям и куча повреждений в магазине: сломанные шкаф, прилавок и витрина», – сообщается в публикации.

В результате мужчину задержали приехавшие на место сотрудники Росгвардии и передали полицейским. На данный момент устанавливается сумма причиненного магазину ущерба.

До этого в Приморском районе Петербурга мужчина устроил дебош в магазине. Молодой человек хотел купить спиртное, но ему не продали. Недовольный посетитель выхватил пневматический пистолет и несколько раз выстрелил в воздух, затем распылил перцовый баллончик в лицо охраннику.

Выяснилось, что подозреваемому 20 лет, он нигде не работает.

Ранее в Екатеринбурге пару арестовали за пьяный дебош на борту самолета.