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Женщина родила чужого ребенка из-за ошибки клиники ЭКО

SfGate: австралийка родила чужого ребенка из-за путаницы с эмбрионами в клинике ЭКО
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Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOM

В Австралии женщина родила чужого ребенка из-за ошибки клиники ЭКО, пишет SfGate.

Расследование показало, что в результате человеческой ошибки эмбрион другого пациента был ошибочно разморожен и перенесен женщине, которая впоследствии успешно выносила и родила ребенка. Представители клиники Monash IVF, одной из крупнейших сетей репродуктивных клиник в стране, заявили, что это единичный случай и других подобных инцидентов в их практике не выявлено. Компания подчеркнула наличие строгих протоколов безопасности, которые тем не менее в данном случае дали сбой.

Генеральный директор Майкл Кнаап назвал произошедшее глубоко печальным событием и принес официальные извинения всем пострадавшим сторонам. Клиника сообщила о случившемся в регулирующие органы Квинсленда и пообещала оказать полную поддержку вовлеченным пациентам. Это не первый случай проблем в работе Monash IVF — в 2023 году компания урегулировала коллективный иск на сумму около $37 млн, связанный с уничтожением жизнеспособных эмбрионов, хотя официально ответственности не признала.

Ранее пытавшаяся зачать ребенка с помощью ЭКО француженка осталась без обеих ног.

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