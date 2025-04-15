Врач объяснил, как связаны альтруизм и счастье

Современные исследования показывают, что существует прямая связь между альтруизмом и счастьем. Об этом в интервью РИАМО сообщил врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Рашид Хамидуллин.

«Помощь другим может усиливать чувство принадлежности — альтруистическая деятельность позволяет людям чувствовать себя частью сообщества или группы, что, в свою очередь, повышает уровень счастья», — сказал специалист.

Кроме того, по его словам, альтруизм помогает повысить самооценку, так как помощь другим укрепляет мнение о себе как о «хорошем» человеке.

При этом он подчеркнул, что эмпатия должна быть не в ущерб себе и своим потребностям, поскольку может привести к эмоциональному выгоранию. Врач посоветовал регулярно выделять время на занятия, которые приносят радость и расслабление.

Также стоит заручиться поддержкой других людей. Например, обсуждая переживания с коллегами или друзьями, можно снизить уровень стресса, добавил Хамидуллин.

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