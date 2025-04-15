Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач объяснил, как связаны альтруизм и счастье

Врач Хамидуллин: альтруизм делает человека счастливее
close
Just Life/Shutterstock/FOTODOM

Современные исследования показывают, что существует прямая связь между альтруизмом и счастьем. Об этом в интервью РИАМО сообщил врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Рашид Хамидуллин.

«Помощь другим может усиливать чувство принадлежности — альтруистическая деятельность позволяет людям чувствовать себя частью сообщества или группы, что, в свою очередь, повышает уровень счастья», — сказал специалист.

Кроме того, по его словам, альтруизм помогает повысить самооценку, так как помощь другим укрепляет мнение о себе как о «хорошем» человеке.

При этом он подчеркнул, что эмпатия должна быть не в ущерб себе и своим потребностям, поскольку может привести к эмоциональному выгоранию. Врач посоветовал регулярно выделять время на занятия, которые приносят радость и расслабление.

Также стоит заручиться поддержкой других людей. Например, обсуждая переживания с коллегами или друзьями, можно снизить уровень стресса, добавил Хамидуллин.

Ранее родителям рассказали, как воспитать эмпатию в детях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами