Родителям рассказали, как воспитать эмпатию в детях

Родители могут через личный пример воспитать в детях альтруизм. Такой совет в беседе с РИАМО дал врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Рашид Хамидуллин.

«Дети учатся через наблюдение. Взрослые, проявляющие альтруизм, могут вдохновить детей на подобные поступки», — подчеркнул специалист.

Также он посоветовал привлекать детей к волонтерству. Участие в социальных проектах, по его словам, помогает развивать эмпатию, сплачивая семьи и общества.

При этом он предупредил, что, проявляя альтруизм, не стоит забывать про собственные потребности. Необходимо регулярно выделять время для себя, на занятия, которые приносят радость и расслабление.

Не следует пренебрегать и поддержкой других людей. Например, обсуждая переживания с коллегами или друзьями, можно снизить уровень стресса, отметил врач.

Ранее ученые рассказали о парадоксальной пользе произведений о страдании.