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Россиянам рассказали, как сохранить эмпатию и не выгореть эмоционально

Врач Хамидуллин: проявляя эмпатию, не стоит забывать про собственные потребности
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Альтруизм — это ценное качество, которое необходимо развивать осознанно. Однако, чтобы не выгореть эмоционально, важно устанавливать границы, четко понимая собственные пределы. Об этом в беседе с РИАМО сообщил врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Рашид Хамидуллин.

«Регулярное выделение времени для себя, на занятия, которые приносят радость и расслабление», — пояснил специалист.

Он добавил, что не стоит пренебрегать поддержкой других людей. Например, обсуждая переживания с коллегами или друзьями, можно снизить уровень стресса.

Недавно международная команда ученых выяснила, что просмотр трагического искусства — например, скульптур, изображающих страдания беженцев, — может вызывать не только грусть, но и позитивные эмоции, а также усиливать чувство эмпатии.

В ходе исследования 150 участникам показывали видео о скульптурах беженцев работы Сьюзан Клинард. Несмотря на то, что большинство предпочло бы увидеть более нейтральные или радостные изображения, именно те, кто испытал сильные эмоции — и позитивные, и негативные — чаще говорили, что были тронуты и нашли опыт значимым.

Ранее ученые раскрыли, как мозг человека реагирует на чужую боль и эмоции.

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