Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа парадоксальная польза произведений о страдании

JPP: трагичное искусство делает нас добрее
close
Shutterstock

Международная команда ученых выяснила, что просмотр трагического искусства — например, скульптур, изображающих страдания беженцев, — может вызывать не только грусть, но и позитивные эмоции, а также усиливать чувство эмпатии. Работа опубликована в журнале The Journal of Positive Psychology (JPP).

В серии из двух онлайн-исследований ученые изучали, почему люди добровольно обращаются к трагичному искусству, несмотря на стремление избегать страданий в повседневной жизни. Особое внимание уделялось тому, как искусство вызывает чувство осмысленности, а также способно ли оно менять отношение к другим людям.

В первом исследовании 150 участникам показывали видео о скульптурах беженцев работы Сьюзан Клинард. Несмотря на то, что большинство предпочло бы увидеть более нейтральные или радостные изображения, именно те, кто испытал сильные эмоции — и позитивные, и негативные — чаще говорили, что были тронуты и нашли опыт значимым.

Второе исследование включало группу консервативно настроенных американцев — выбор был сделан из-за их традиционно более низкого уровня когнитивной эмпатии. Результаты показали: после просмотра скульптур участники высказывали более сочувственное отношение к беженцам, особенно те, кто испытал сильные эмоциональные переживания.

«Мы обнаружили, что трагичное искусство вызывает сложную палитру эмоций — и именно это способствует глубоким личным переживаниям и росту эмпатии», — отметила автор исследования Дженнифер Дрейк, профессор Бруклинского колледжа.

Ранее ученые впервые наблюдали квантовый «дождь» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией).

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами