Названа парадоксальная польза произведений о страдании

Международная команда ученых выяснила, что просмотр трагического искусства — например, скульптур, изображающих страдания беженцев, — может вызывать не только грусть, но и позитивные эмоции, а также усиливать чувство эмпатии. Работа опубликована в журнале The Journal of Positive Psychology (JPP).

В серии из двух онлайн-исследований ученые изучали, почему люди добровольно обращаются к трагичному искусству, несмотря на стремление избегать страданий в повседневной жизни. Особое внимание уделялось тому, как искусство вызывает чувство осмысленности, а также способно ли оно менять отношение к другим людям.

В первом исследовании 150 участникам показывали видео о скульптурах беженцев работы Сьюзан Клинард. Несмотря на то, что большинство предпочло бы увидеть более нейтральные или радостные изображения, именно те, кто испытал сильные эмоции — и позитивные, и негативные — чаще говорили, что были тронуты и нашли опыт значимым.

Второе исследование включало группу консервативно настроенных американцев — выбор был сделан из-за их традиционно более низкого уровня когнитивной эмпатии. Результаты показали: после просмотра скульптур участники высказывали более сочувственное отношение к беженцам, особенно те, кто испытал сильные эмоциональные переживания.

«Мы обнаружили, что трагичное искусство вызывает сложную палитру эмоций — и именно это способствует глубоким личным переживаниям и росту эмпатии», — отметила автор исследования Дженнифер Дрейк, профессор Бруклинского колледжа.

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