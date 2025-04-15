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Россиянам назвали самую дешевую страну для заграничного отдыха предстоящим летом

Турэксперт Арутюнов: Турция — самое дешевое направление для отдыха летом
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Depositphotos

Предстоящим летом большинство российских туристов поедут отдыхать в Турцию, на Мальдивы и в страны Африки. Причем самым дешевым остается турецкое направление, рассказал НСН гендиректор компании «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

Среди востребованных у жителей России направлений специалист выделил также страны ближнего зарубежья: Грузию, Армению, азербайджанское побережье Каспийского моря. Что касается Турции, то за недельный отдых в хорошей гостинице там можно заплатить 350 тысяч рублей на двоих с перелетом.

«Но если мы говорим о каком-то не убитом отеле с хорошим качественным отдыхом, то я бы рассчитывал на 150, в редких случаях 120 тысяч вместе с авиабилетами», — добавил Арутюнов.

Популярным остается и внутренний туризм, причем востребованность на него не снизится даже с ростом доступности поездок в страны Европы, считает специалист. Так, уже сегодня отмечаются рекордные результаты бронирования. Например, все отели на Черноморском побережье в Крыму и такие крупные города, как Москва, Петербург и Казань заполнены.

«Это может придать импульс нашим отельерам улучшать качество, работать над сервисом. Это то, в чем мы проигрываем зарубежным курортам», — заключил Арутюнов.

До этого агрегатор туров Onlinetours привел данные, согласно которым Египет стал самым популярным направлением для отпуска весной 2025 года в бюджетном сегменте. По информации аналитиков сервиса, на долю Египта приходится 27,6% от всех заявок на бронирование тура этой весной, что на 5,6% больше, чем в прошлом году. Сообщается, что большинство туристов выбирают недельные туры с системой «все включено» со средней стоимостью около 198 тысяч рублей.

Ранее турэксперт раскрыл, как внезапные заморозки в Турции повлияют на россиян.

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