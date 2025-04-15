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Американские полицейские нашли потерявшегося ребенка с помощью тепловизора

Goodnewsnetwork: в США полицейские отыскали пропавшего малыша с помощью тепловизора
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Jackson County Michigan

В Мичигане полицейские спасли полуторагодовалого ребенка, который пропал вечером, выбежав из дома в одних подгузниках, пишет Good News Network. Найти малыша помог тепловизор.

Инцидент произошел в городке Блэкмен Чартер, расположенном примерно в часе езды от Детройта. Когда родители обнаружили исчезновение малыша, они сразу же обратились за помощью. На тот момент температура воздуха опустилась до четырех градусов, а к ночи ожидались заморозки, что делало поиски особенно срочными.

Для оперативного обнаружения ребенка полиция округа Джексон задействовала вертолет с тепловизором. Пилоты Брэндон Франклин и Коул Мартин, оба отцы маленьких детей, понимали, что счет идет на минуты. Они начали обследовать местность с воздуха, используя инфракрасную камеру, которая позволяла находить живые объекты даже в темноте. Уже через 15 минут поисков малыша обнаружили в придорожной канаве.

Ребенок был в сознании и не пострадал — его сразу же передали родителям.

«Если бы мы не нашли его так быстро, последствия могли быть печальными, — отметил Франклин.

Его напарник добавил, что для всей команды это был особый случай.

«Мы постоянно тренируемся для таких ситуаций, но когда удается действительно спасти жизнь — это бесценно», — сказал он.

Родители малыша признали, что просто не заметили, как ребенок смог открыть дверь и выйти на улицу.

Ранее полицейский пес на пенсии отыскал в лесу пропавшего человека и спас ему жизнь.

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