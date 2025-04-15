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Россиянин 38 раз ударил оскорбившего его друга поленом, мужчина не выжил

Житель Вологодской области 38 раз избил друга поленом, мужчина не выжил
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Shutterstock

В Вологодской области 62-летний местный житель отправится в колонию за жестокое избиение друга, после которого тот не выжил. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Инцидент произошел в декабре 2024 года в поселке Вожега. 62-летний мужчина позвал в гости 54-летнего приятеля, чтобы вместе употребить спиртное. После застолья гость решил прилечь, при этом стал нецензурно оскорблять своего друга. Тому не понравилось такое поведение товарища, поэтому он дважды ударил его ногами по лицу. Это вызвало еще более бурную реакцию с его стороны. Тогда мужчина взял с печной плиты в кухне полено и стал избивать им «обидчика».

Следствие установило, что агрессор нанес потерпевшему не менее 38 ударов по голове и туловищу. Испугавшись, что покалечит приятеля, хозяин квартиры прекратил избиение, после чего сам вызвал скорую помощь.

Потерпевшего доставили в районную больницу. Врачи пытались помочь ему, но он не выжил.

«В судебном заседании подсудимый вину по предъявленному обвинению признал полностью. <...> Вожегодский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления. Назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в Перми мужчина расправился с экс-возлюбленной, которая шутила над ним.

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