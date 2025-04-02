«Просил перестать»: пермяк изрезал бывшую девушку ножом из-за ее насмешек

В Перми мужчина расправился с экс-возлюбленной, которая шутила над ним

В Перми мужчина изрезал свою бывшую девушку ножом из-за ее насмешек. Об этом сообщил корреспондент Ura.ru из зала суда, где слушается дело.

Трагедия произошла 9 февраля в общежитии на улице Декабристов. Ранним утром Алексей Потешкин напал с ножом на девушку — она истекла кровью на месте происшествия, и ее подругу, которая пыталась его остановить. Она тоже получила ножевое ранение, но выжила.

На суде пострадавшая рассказала, что ее подруга была инициатором разрыва и шутила над своим бывшим бойфрендом из-за их расставания. Обвиняемый также заявил, что именно насмешки экс-возлюбленной стали причиной его агрессии.

«Я говорил, что меня задевают ее шутки и просил перестать. Около 05:30 между нами произошел конфликт, предполагаю, что я мог ударить ножом ее и соседку. Был пьян, зол на шутки, не контролировал себя. Нанес удар, так как она сказала мне обидные слова», — объяснил Потешкин.

Судебное разбирательство по делу продолжается.

Ранее экс-ухажер порезал петербурженку ножом за то, что та его заблокировала.