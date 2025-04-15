МЧС России сообщило об официальном завершении операции в Мьянме

МЧС: российские спасатели возвращаются из Мьянмы после выполнения всех задач

Российские спасатели возвращаются из Мьянмы после выполнения всех задач спасательной операции. Об этом сообщает официальный Telegram-канал МЧС России.

«Российская группировка работала в одном из самых пострадавших районов государства, в городе Мандалае и его окрестностях. Здесь же был развернут полевой лагерь и аэромобильный госпиталь. За время работы российскими врачами оказана медицинская помощь более 500 пациентам, в том числе 94 детям», — сообщили в МЧС.

Ведомство также отметило работу российских психологов, которые помогали местным жителям оправиться от шока. За время операции российские спасатели обследовали более 130 тысяч квадратных метров завалов, также авиация МЧС доставила в страну 157,5 тонн гуманитарной помощи.

28 марта в Мьянме произошло несколько мощных землетрясений, магнитуда которых достигала 7,7. Афтершоки ощущались в Таиланде, Китае и во Вьетнаме.

В Мьянме оказались повреждены здания, были госпитализированы сотни людей с травмами разной степени тяжести. В результате толчков обрушился мост через реку Иравади, был частично разрушен исторический дворец Мандалай. Власти объявили режим ЧП.

Ранее были названы регионы России, которым угрожают землетрясения.