Россиянам рассказали, какую одежду не стоит надевать в самолет

В самолет не стоит надевать легинсы и другую обтягивающую одежду, потому что она будет мешать нормальному кровообращению во время долгого сидения и может вызвать отеки и судороги. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

Помимо этого, они не советуют выбирать открытую одежду, например шорты, потому что на сиденьях самолетов могут скапливаться микробы. Вместо этого лучше отдать предпочтение свободным брюкам. По словам специалистов, важно правильно подобрать обувь. Так, вместо высоких каблуков и шлепанцев, которые могут помешать при экстренной эвакуации, лучше выбирать удобные модели.

«Даже если ноги устают, снимать обувь в полете не стоит, особенно при взлете и посадке. <...> в случае эвакуации пол может быть грязным, мокрым, обожженным или просто опасным для босых ног», — добавили в сообщении.

Стюардесса из США до этого поделилась своими рекомендациями по поводу одежды, которую стоит надеть в самолет. Она отметила, что важно выбирать наряд, который обеспечит хорошую циркуляцию крови и предотвратит образование тромбов. Это особенно актуально для людей с высоким ростом, часто летающих пассажиров и тех, кто отправляется в длительные перелеты.

Ранее сообщалось, что у самолетов Boeing 787 возникли проблемы с унитазами.