Пассажир напал на водительницу такси в российском регионе и угнал у нее машину

В Оренбургской области пассажир напал на таксистку и угнал у нее машину

В Оренбургской области пассажир такси напал на водительницу, а затем угнал у нее машину, угрожая ножом. Об этом со ссылкой на УМВД по региону сообщает orenburg.kp.ru.

Инцидент произошел в городе Бузулуке, когда 49-летняя местная жительница таксовала в темное время суток. Один из пассажиров предложил ей 5 тысяч рублей при условии, что та будет всю ночь катать его по городу, — женщина согласилась.

Ближе к утру пассажир напал на нее и, угрожая ножом, заставил ее покинуть автомобиль. Он сел за руль и уехал в неизвестном направлении. Таксистка осталась на остановке.

Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника в тот же день, им оказался ранее судимый 37-летний мужчина из Первомайского района. По факту инцидента возбуждено уголовное дело, стражи порядка устанавливают детали и обстоятельства случившегося.

Ранее в Костроме подросток напал на таксиста и ударил его ножом в шею.