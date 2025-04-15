Россиян предупредили о фальшивых Wi-Fi-сетях, перехватывающих личные данные

Россиянам нужно быть крайне осторожными при использовании общедоступных Wi-Fi, так как это создает риски нарваться на фальшивую сеть, созданную мошенниками с целью перехвата персональных данных пользователей. Особенно опасно при подключении к такому Wi-Fi авторизовываться на значимых ресурсах или вводить данные банковских карт, предупредил в беседе с RT член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

«Когда сеть не требует пароля, передаваемые данные не шифруются — это значит, что любой злоумышленник в пределах действия сигнала может перехватывать трафик и считывать передаваемую информацию, включая логины, пароли и другие личные данные», — объяснил депутат.

Зачастую мошенники создают поддельные сети, маскируя их под официальные – например, близ аэропортов это может быть сеть с названием «Free_Airport_WiFi». Люди начинают подключаться к таким сетям, даже не догадываясь, что это мошенническая схема, отметил депутат. Причем часто при попытке подключиться приходится вводить данные электронной почты, телефона, данные банковских карт. Однако важно учитывать, что ни одна официальная сеть Wi-Fi подобную информацию для подключения не запрашивает, подчеркнул Немкин.

Он посоветовал россиянам использовать мобильные точки доступа к интернету, а если все-таки речь идет о Wi-Fi, то выбирать лучше запароленные сети. Кроме того, важно устанавливать антивирусник и не забывать регулярно обновлять операционную систему и приложения на телефоне и прочих устройствах, так как зачастую обновления связаны с устранением технических недостатков, которые могут использоваться преступниками, заключил парламентарий.

До этого член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин рассказал, что киберпреступники стали усиливать давление на жертв с помощью методов двойного и тройного вымогательства. Это ситуации, когда, помимо шифрования данных они крадут информацию и угрожают ее публикацией, либо начинают DDoS-атаки на жертву, чтобы усилить давление.

Ранее россиянам объяснили, как мошенники получают коды подтверждения от банков.