Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названо природное вещество, способное отсрочить старение

Daily Mail: лютеолин в чае и петрушке может помочь отсрочить старение
close
Pexels

Соединение лютеолин, которое содержится в кофе, чае, фруктах, овощах и зелени, может замедлить возрастные изменения внешности и снизить риск развития заболеваний. Об этом изданию Daily Mail рассказал британский терапевт Роб Гэллоуэй из Университетской больницы Сассекса.

Врач сослался на результаты исследования японских ученых, которые выяснили, что добавки с лютеолином замедляют процесс поседения шерсти у мышей. Лютеолин является природным антиоксидантом — это вещество защищает клетки от повреждения свободными радикалами (нестабильными молекулами).

Исследователи из Университета Нагоя давали лютеолин мышам с генетической предрасположенностью к преждевременному поседению как наружно (в виде крема), так и перорально. В результате у животных нормализовалась работа меланоцитов — пигментных клеток, придающих цвет волосам.

Ученые также обнаружили, что лютеолин снижает активность гена p16INK4A. Этот ген является ключевым маркером старения клеток — он побуждает клетки прекращать деление и омолаживаться. С возрастом его активность повышается, что ведет к биологическому старению.

Доктор Гэллоуэй отметил, что механизмы, которые приводят к поседению волос, способствуют развитию болезней сердца и рака. Он предположил, что активное потребление лютеолина поможет сохранить здоровье. Врач отметил, что этим веществом богаты петрушка, брокколи, фрукты, овощи, чай и кофе.

Ранее был найден способ очистить организм от стареющих клеток.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами