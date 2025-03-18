Названо природное вещество, способное отсрочить старение

Daily Mail: лютеолин в чае и петрушке может помочь отсрочить старение

Соединение лютеолин, которое содержится в кофе, чае, фруктах, овощах и зелени, может замедлить возрастные изменения внешности и снизить риск развития заболеваний. Об этом изданию Daily Mail рассказал британский терапевт Роб Гэллоуэй из Университетской больницы Сассекса.

Врач сослался на результаты исследования японских ученых, которые выяснили, что добавки с лютеолином замедляют процесс поседения шерсти у мышей. Лютеолин является природным антиоксидантом — это вещество защищает клетки от повреждения свободными радикалами (нестабильными молекулами).

Исследователи из Университета Нагоя давали лютеолин мышам с генетической предрасположенностью к преждевременному поседению как наружно (в виде крема), так и перорально. В результате у животных нормализовалась работа меланоцитов — пигментных клеток, придающих цвет волосам.

Ученые также обнаружили, что лютеолин снижает активность гена p16INK4A. Этот ген является ключевым маркером старения клеток — он побуждает клетки прекращать деление и омолаживаться. С возрастом его активность повышается, что ведет к биологическому старению.

Доктор Гэллоуэй отметил, что механизмы, которые приводят к поседению волос, способствуют развитию болезней сердца и рака. Он предположил, что активное потребление лютеолина поможет сохранить здоровье. Врач отметил, что этим веществом богаты петрушка, брокколи, фрукты, овощи, чай и кофе.

Ранее был найден способ очистить организм от стареющих клеток.