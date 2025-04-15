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Оператор «Фукусимы-1» начал извлекать остатки ядерного топлива

Оператор «Фукусимы-1» возобновил извлечение ядерного топлива со станции
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KYODO/Reuters

Оператор атомной электростанции «Фукусима-1», компания TEPCO возобновила извлечение ядерного топлива со станции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра экономики, торговли и промышленности Японии Ёдзи Муто.

«Относительно расплавившегося ядерного топлива на «Фукусиме-1», то с сегодняшнего дня ТЕРСО после внесения улучшений с учетом опыта первой операции начинает на втором реакторе АЭС «Фукусима-1» вторую операцию по тестовому извлечению расплавившегося ядерного топлива», — заявил Муто.

Он подчеркнул, что министерство экономики, торговли и промышленности внимательно следит за вопросами, связанными с ликвидацией последствий на АЭС «Фукусима-1».

28 октября оператор АЭС «Фукусима-1» начал первый этап извлечения расплавившегося ядерного топлива из второго энергоблока на объекте. Изначально специалисты планировали приступить к работам 10 сентября, но их пришлось приостановить из-за технических неполадок.

Ранее в Россельхознадзоре рассказали о проверке рыбы, выловленной у АЭС «Фукусима-1».

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