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На Дальнем Востоке обнаружили «метановую бомбу»

На Дальнем Востоке подо льдом Бурейского водохранилища открыли «метановую бомбу»
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fogcatcher/Shutterstock/FOTODOM

Исследовательский консорциум «РИТМ углерода» сообщил о значительных залежах метана, обнаруженных в Бурейском водохранилище (Амурская область и Хабаровский край) под слоем льда. Данные консорциума приводит ТАСС.

По словам заместителя директора Института физики атмосферы им. Обухова РАН, эксперта группы «Латеральные потоки» консорциума Ирины Репиной, исследования показали колоссальные концентрации метана, растворенного в воде (до 3 тысяч мкл/л).

В ходе экспедиции были также проведены измерения концентраций углекислого газа, определены гидрологические и гидрохимические параметры, отобраны пробы донных отложений и ледяных кернов.

«Отобранный материал ждет камеральной обработки, но уже сейчас ясно, что результат будет интересным и крайне полезным», — подчеркнула Репина.

В феврале испанская научная экспедиция зафиксировала крупные выбросы метана в недрах Антарктиды. Ученые обнаружили, что выбросы газа, способного нагревать планету в 30 раз сильнее углекислого газа, достигают 700 метров в длину и 70 метров в ширину.

Ранее был создан новый метод преобразования метана в этанол с высокой эффективностью.

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