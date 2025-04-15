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Появилось видео с Кэти Перри в невесомости

Опубликовано видео с Кэти Перри и невестой Безоса в невесомости
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Blue Origin/Handout/Reuters

Компания Blue Origin, основанная Джеффом Безосом, представила видео полета женского экипажа космического корабля New Shepard. Ролик опубликован на официальном сайте компании.

Путешествие длилось около 11 минут: аппарат достиг высоты более 100 км, а затем успешно вернулся на Землю. В состав команды из шести женщин вошли не только невеста Безоса, Лорен Санчес, но и знаменитая поп-певица Кэти Перри. Кэти взяла с собой ромашку и по возвращении поцеловала землю, отметив, что планирует написать песню о своем космическом опыте.

Помимо Перри и Санчес, в экипаж также вошли активистка Аманда Нгуен, аэрокосмический инженер и предприниматель Айша Боу, кинопродюсер Кериэнн Флинн и радиоведущая CBS News Гэйл Кинг.

Запуск, обозначенный как NS-31, состоялся 14 апреля с космодрома в Западном Техасе. Примечательно, что экипаж данного борта, одиннадцатого по счету пилотируемого полета New Shepard, полностью состоял из женщин, что стало первым подобным событием после полета Валентины Терешковой в 1963 году.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, каких значимых космических запусков стоит ждать в 2025 году.

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