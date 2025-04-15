Большинство англичан считают, что Великобритания сломана

Sun: почти 70% англичан считают, что Великобритания движется не в том направлении

Согласно результатам опроса, проведенного исследовательским центром Survation, почти 70% англичан считают, что Великобритания находится в кризисе. Две трети опрошенных выразили мнение, что страна движется не в правильном направлении, пишет газета The Sun.

На вопрос о том, «сломана ли Великобритания?», 68% респондентов ответили положительно, в то время как 23% высказались против, а 9% затруднились с ответом. Газета также сообщает, что лишь 21% участников опроса считает, что страна движется в верном направлении.

Опрос проводился в онлайн-формате среди 2032 совершеннолетних граждан из пяти регионов Англии: Западного и Восточного Мидлендов, Северо-Восточной и Северо-Западной Англии, а также Йоркшира и Хамбера. Исследование проходило с 11 по 13 апреля, данные о статистической погрешности не были указаны.

До этого сообщалось, что Великобритания выделит Украине военную помощь в размере £450 млн (свыше $585 млн), в рамках которой предоставит сотни тысяч дронов.

Ранее в Британии заявили о способности России оставить страну без электричества.