Минцифры: идея о сборе для компаний за использование иностранного ПО не снята с повестки

Министр Шадаев заявил, что сбор за использование иностранного ПО прорабатывается

Идея о введении сбора для российских компаний за использование иностранного программного обеспечения (ПО) не снята с повестки и активно прорабатывается. Об этом сообщил ТАСС министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

Впервые об этой инициативе министр рассказал в мае прошлого года. По его словам, это должно уравнять иностранный софт с отечественным. В августе Шадаев сообщил о готовности соответствующего законопроекта.

«[Вопрос] не снят [с повестки], но активно пока [прорабатывается]», — сказал он агентству.

В марте газета «Ведомости» писала, что российские разработчики программного обеспечения обеспокоены тем, что процесс импортозамещения в отрасли может замедлиться в связи с возможным возвращением на рынок западных конкурентов.

Газета узнала, что IT-компании обратились к главе Минцифры с просьбой ввести госрегулирование цен на отечественное ПО, механизмы компенсации убытков производителям РФ со стороны западных компаний, а также отменить штрафные санкции за использование иностранного софта.

Ранее кабмин РФ одобрил проект о признании иноагентами содействующих международным организациям.