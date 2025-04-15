Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минцифры: идея о сборе для компаний за использование иностранного ПО не снята с повестки

Министр Шадаев заявил, что сбор за использование иностранного ПО прорабатывается
close
Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Идея о введении сбора для российских компаний за использование иностранного программного обеспечения (ПО) не снята с повестки и активно прорабатывается. Об этом сообщил ТАСС министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

Впервые об этой инициативе министр рассказал в мае прошлого года. По его словам, это должно уравнять иностранный софт с отечественным. В августе Шадаев сообщил о готовности соответствующего законопроекта.

«[Вопрос] не снят [с повестки], но активно пока [прорабатывается]», — сказал он агентству.

В марте газета «Ведомости» писала, что российские разработчики программного обеспечения обеспокоены тем, что процесс импортозамещения в отрасли может замедлиться в связи с возможным возвращением на рынок западных конкурентов.

Газета узнала, что IT-компании обратились к главе Минцифры с просьбой ввести госрегулирование цен на отечественное ПО, механизмы компенсации убытков производителям РФ со стороны западных компаний, а также отменить штрафные санкции за использование иностранного софта.

Ранее кабмин РФ одобрил проект о признании иноагентами содействующих международным организациям.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами