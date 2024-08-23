Российский бизнес заставят платить сбор за использование зарубежного ПО

Минцифры РФ разработало закон о сборе с отечественного бизнеса за использование зарубежного программного обеспечения (ПО). Об этом пишет ТАСС.

Ведомство планирует направить законопроект в Госдуму в сентябре, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

«Мы говорим, что это не будет распространяться на малый и средний бизнес и на бюджетные организации», — подчеркнул министр.

До этого России предрекли рост производства чипов. Согласно прогнозам производителя микроэлектроники «Микрон», в ближайшие несколько лет выпуск полупроводников в стране увеличится на 20%.

На днях один из крупнейших китайских производителей микросхем Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. (AMEC) подал в суд на Пентагон. Причиной стало включение компании в черный список и запрет на ведение бизнеса с фирмами из США.

Ранее Илон Маск оценил вероятность глобальной катастрофы из-за ИИ.