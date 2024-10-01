В США сообщили, что 40 компаний могут использовать Boeing 737 с подозрительными деталями

Национальный совет по безопасности на транспорте США заявил, что более 40 иностранных операторов самолетов Boeing 737 могут использовать самолеты с небезопасными деталями руля направления. Об этом пишет Reuters.

На прошлой неделе Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) выпустил срочные рекомендации по безопасности в связи с возможностью заклинивания системы управления рулем направления на некоторых самолетах Boeing 737 после февральского инцидента с рейсом авиакомпании United.

30 сентября в службе добавили, что в 2019 году два иностранных перевозчика столкнулись с аналогичными инцидентами, связанными с механизмами управления.

«Мы обеспокоены возможностью того, что другие авиакомпании не знают о наличии этих приводов на своих самолетах 737», — заявила председатель NTSB Дженнифер Хоменди в своем письме, адресованном главе Федерального управления гражданской авиации Майку Уитакеру.

NTSB расследует инцидент, в котором педали руля направления на самолете United Boeing 737 Max 8 «застряли» в нейтральном положении во время посадки в Ньюарке. 161 пассажир и экипаж не пострадали.

По данным службы, 271 ударопрочная деталь может быть установлена ​​на находящихся в эксплуатации самолетах, которые используют 40 иностранных авиаперевозчиков. Еще 16 таких деталей могут быть в зарегистрированных в США самолетах. Кроме того, это может касаться 75 самолетов на вторичном рынке.

Хоменди выразила обеспокоенность тем, что Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) «не отнеслось к этому вопросу более серьезно, пока совет не опубликовал срочный отчет с рекомендациями по безопасности».

В FAA ответили, что серьезно относятся к рекомендациям NTSB и планируют провести дополнительные испытания на симуляторах в октябре.

В августе Boeing заявила, что проинформировала «операторов 737 о потенциальной проблеме с приводом управления».

Ранее во Внуково самолет заглох по пути к взлетной полосе