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Российские власти обсуждают изменение статистического учета рождаемости

РБК: в России хотят исключить фактор «гостевых рождений» из статистики
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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Российские власти обсуждают изменение статистического учета рождаемости. Они хотят исключить фактор «гостевых рождений», когда ребенок учитывается в регионе нахождения роддома, а не в регионе фактического проживания, сообщил РБК со ссылкой на двух источников.

В настоящее время регионы могут завышать статистику за счет тех граждан, которые приезжают из другого субъекта страны и регистрируют рождение ребенка по месту нахождения роддома, а не по своему фактическому месту жительства. Особенно актуальна эта проблема для Москвы, Подмосковья, а также Санкт-Петербурга и Ленобласти, отмечает издание.

В Росстате РБК рассказали, что уже ведут расчет демографических показателей (рождение, браки и разводы) с возможной привязкой к месту регистрации в экспериментальном режиме.

Собеседники издания, участвующие в обсуждении изменения статистики, считают несправедливым подход, позволяющий регистрировать ребенка по месту нахождения роддома.

Информацию о готовящемся изменении методологии довели до регионов. Им предложили оценить, какой процент рождений они потеряют или приобретут в результате корректировок, а также донастроить меры, добавил другой источник РБК.

В январе Минздрав сообщал, что рождаемость в России приблизилась к показателям 2000 года, который отличался одним из самых низких значений за всю современную историю страны.

Ранее демограф назвал способы повышения рождаемости в России.

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