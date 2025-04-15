Калининградские власти обратили внимание на трусы, висящие на дорожном знаке семь лет

Калининградские власти после многолетних жалоб пообещали снять трусы с дорожного знака. Об этом сообщило издание «Подъем» со ссылкой на администрацию города.

Нижнее белье на указателе на улицу Минина и Пожарского местные жители заметили еще в 2018 году, отмечает издание. После этого столб со знаком уже красили, но трусы так и не убрали.

В администрации Калининграда заявили изданию, что обращений или жалоб в связи с этим не получили.

«Ничего не поступало — мы проверили все источники. Увидели в соцсетях. Знак в ближайшие дни приведут в нормативное состояние. До конца недели точно уберем», — сказали изданию городские власти.

В марте сообщалось, что в Нижнем Новгороде трое подростков пытались привезти на лифте в квартиру дорожный знак. Происходящее попало на видео. На кадрах видно, как они пытаются погрузить его в лифт, но когда у них ничего не выходит, выходят на улицу и кидают дорожный знак на землю.

Ранее вебкам-модели пожаловались на ожоги после взрыва вибраторов в трусах.