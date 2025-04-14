«Взяла его за шею и толкнула»: ребенок попробовал акварель и был избит воспитательницей

В Казахстане воспитательница избила ребенка за игры с акварелью

Воспитательница из Казахстана попала под суд после издевательства над подопечным. Об этом сообщает суд Улытауской области.

Инцидент произошел во время занятия, на котором дети работали с акварельными красками. Один из воспитанников положил краску в рот. Педагог обратила на это внимание и, сделав замечание, ударила пострадавшего по губам и затылку.

«Когда она намеревалась повести ребенка в умывальную комнату, взяла его за шею и толкнула вперед, отчего ребенок упал», – сообщается в публикации.

Затем педагог подняла ребенка и потащила к раковине.

В отношении воспитательницы возбудили уголовное дело. Сама она заявила, что не избивала пострадавшего. Суд признал педагога виновной и приговорил к 80 часам общественных работ.

Помимо этого, в течение трех лет она не сможет работать с детьми. Также суд обязал женщину выплатить семье ребенка 200 тысяч тенге (почти 32 тысячи рублей) в качестве компенсации морального вреда.

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