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Москвичка отдала мошенникам 5,2 млн рублей после общения на сайте знакомств

В Москве женщина занялась инвестициями и отдала аферистам 5,2 млн рублей
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Shutterstock

Жительница Москвы лишилась средств, доверившись мужчине с сайта знакомств. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Во время общения новый знакомый представился специалистом по заработку на бирже.

«После просмотра различных роликов на тему инвестиций в социальных сетях москвичка, будучи мастером маникюра, решила попробовать себя и в качестве брокера», – сообщается в публикации.

По совету мужчины и его знакомых-трейдеров, пострадавшая скачала специальное приложение и создала криптокошелек. Когда требовалось перевести средства на счет, она должна была демонстрировать процесс собеседникам.

Во время общения с еще одним неизвестным она переводила деньги на счета, которые ей присылали. Неизвестные обещали ей легкий заработок, и в какой-то момент на ее счету якобы числились 12,7 млн рублей.

Женщина попыталась вывести их, однако за это аферисты потребовали еще миллион рублей. После отказа мошенники стали ей угрожать. Поняв, что отдала средства злоумышленникам, москвичка обратилась в полицию. Всего она потеряла 5,2 млн рублей.

Ранее женщина потеряла квартиру и 12 млн рублей из-за предложения о перерасчете пенсии.

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