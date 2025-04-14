Женщина потеряла квартиру и 12 млн рублей из-за предложения о перерасчете пенсии

В Новомосковске женщина продала квартиру и отдала мошенникам 12 млн рублей

Жительница Новомосковска отдала мошенникам более 12 миллионов рублей. Об этом сообщает прокуратура Тульской области.

С 62-летней женщиной аферисты связались через мессенджер и предложили записаться в очередь на перерасчет пенсии, после чего она продиктовала неизвестным код из сообщения.

Позже другой абонент сообщил ей, что ее аккаунт на «Госуслугах» был взломан. Злоумышленники во время видео-связи демонстрировали пострадавшей доверенность на третье лицо, которое могло распоряжаться ее имуществом.

Поверив аферистам, женщина перевела на «безопасный счет» 2,5 миллиона рублей. Затем она продала автомобиль и квартиру, деньги от сделок она перевела на «безопасный счет».

«Спустя время женщина поняла, что стала жертвой мошенников. Причиненный ей ущерб превысил 12 млн рублей», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

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