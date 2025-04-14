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В Госдуме выступили против повышения госпошлины при разводе

Буцкая: повышение госпошлины за развод сократит количество заключаемых браков
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New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Повышение госпошлины за развод сократит количество заключаемых браков. Об этом заявила первый заместитель председателя думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая, передает ТАСС.

«Увеличение штрафов за развод приведет только к тому, что у нас будет меньше заключаться браков. А что нам надо делать, это всячески поддерживать молодых людей в создании семьи и помогать им разобраться в тех мерах поддержки, которых, правда, очень много», — сказала она.

В декабре прошлого года профессор, академик РАЕН Людмила Айвар сообщила, что в России созданы все условия для того, чтобы жители могли спокойно разводиться. Препятствий для этой процедуры не хватает, нужны новые законодательные инициативы, которые исключат возможность быстро развестись, подчеркнула она.

Айвар привела в пример Германию и Италию, заявив, что там развод длится по 5-7 лет и требует значительных пошлин. В России же стоимость процедуры только начинают повышать до 5000 рублей — это, по мнению профессора, очень мало и вообще не является препятствием.

Ранее юрист назвала самые частые причины развода.

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