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Сотрудника морга в Ростовской области осудили за вымогательство

В Ростовской области патологоанатома признали виновным в мошенничестве
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Shutterstock

Под Ростовом семья усопшего обвинила сотрудника морга в вымогательстве и выиграла дело. Об этом сообщает kp.ru.

В одном из городов Ростовской области пенсионера госпитализировали с непроходимостью кишечника в тяжелом состоянии и медикам не удалось его спасти. Ранним утром в субботу родственникам позвонили из больницы и сообщили трагическую новость.

Сын и дочь пациента приехали в морг, чтобы забрать тело, но в бюро судмедэкспертизы объяснили, что выдать тело не могут без проведения вскрытия, которое не удастся выполнить в выходной день. Тем не менее санитар намекнул, что вопрос можно решить за несколько часов и попросил за услугу 25 тыс. рублей. Однако родственники, застигнутые врасплох внезапным тратами, решили все же дождаться понедельника.

Однако утром в понедельник выяснилось, что вскрытие так и не провели. На этот раз другой санитар пообещал ускорить процесс и загримировать усопшего за 15 тыс. Семья больше не могла откладывать церемонию, поэтому заплатила, а затем подала в суд на сотрудника морга. Тот заверил, что проработал на этом месте почти 15 лет и ни разу не нажился на чужом горе, а те 15 тыс. рублей, что взял у родственников усопшего, сразу передал в кассу.

Однако мужчину осудили по статье «Мошенничество» и признали виновным. Суд в Новошахтинске приговорил патологоанатома к полутора годам лишения свободы условно.

Ранее неизвестные подожгли могилы на тюменском кладбище.

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