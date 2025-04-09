Неизвестные подожгли могилы на тюменском кладбище

Вандалы осквернили несколько могил на тюменском кладбище путем поджога

Неизвестные сожгли несколько могил на тюменском кладбище. Об этом жительница Тюмени рассказала 72.RU.

В воскресенье, 6 апреля, женщина пришла на могилу к своей бабушке и увидела на ее месте пепелище. Инцидент произошел на Червишевском кладбище.

«Есть остатки костра. Кто-то явно поджигал, потому что на соседних могилах тоже обгоревшие венки», — возмутилась тюменка.

Родственники усопших, могилы которых пострадали от пламени, сразу обратились в полицию. Поджигателей разыскивают.

До этого неизвестные осквернили могилы на кладбище в селе Хороль Приморского края. Вандалы завалили памятники участников СВО и гражданских, а также разбили портреты. Было возбуждено уголовное дело. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее родственники подрались, отстаивая право посещать одну могилу в Ленобласти.