Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Неизвестные подожгли могилы на тюменском кладбище

Вандалы осквернили несколько могил на тюменском кладбище путем поджога
close
Nikolai Denisov/Shutterstock/FOTODOM

Неизвестные сожгли несколько могил на тюменском кладбище. Об этом жительница Тюмени рассказала 72.RU.

В воскресенье, 6 апреля, женщина пришла на могилу к своей бабушке и увидела на ее месте пепелище. Инцидент произошел на Червишевском кладбище.

«Есть остатки костра. Кто-то явно поджигал, потому что на соседних могилах тоже обгоревшие венки», — возмутилась тюменка.

Родственники усопших, могилы которых пострадали от пламени, сразу обратились в полицию. Поджигателей разыскивают.

До этого неизвестные осквернили могилы на кладбище в селе Хороль Приморского края. Вандалы завалили памятники участников СВО и гражданских, а также разбили портреты. Было возбуждено уголовное дело. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее родственники подрались, отстаивая право посещать одну могилу в Ленобласти.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами