Неизвестные подожгли могилы на тюменском кладбище

Неизвестные сожгли несколько могил на тюменском кладбище. Об этом жительница Тюмени рассказала 72.RU.
В воскресенье, 6 апреля, женщина пришла на могилу к своей бабушке и увидела на ее месте пепелище. Инцидент произошел на Червишевском кладбище.
«Есть остатки костра. Кто-то явно поджигал, потому что на соседних могилах тоже обгоревшие венки», — возмутилась тюменка.
Родственники усопших, могилы которых пострадали от пламени, сразу обратились в полицию. Поджигателей разыскивают.
До этого неизвестные осквернили могилы на кладбище в селе Хороль Приморского края. Вандалы завалили памятники участников СВО и гражданских, а также разбили портреты. Было возбуждено уголовное дело. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.
Ранее родственники подрались, отстаивая право посещать одну могилу в Ленобласти.