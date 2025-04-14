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Пятеро друзей закачали в мужчину воздух с помощью компрессора

Times of India: в Индии 5 друзей накачали мужчину воздухом из компрессора
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Shutterstock/FOTODOM

В Индии пятеро друзей накачали мужчину воздухом с помощью компрессора, пишет Times of India.

Как пишут СМИ, коллеги 30-летнего рабочего в шутку накачали сжатый воздух в его тело с помощью промышленного компрессора. Вскоре после этого пострадавшего в критическом состоянии доставили в больницу с разрывом внутренних органов. Несмотря на экстренные реанимационные мероприятия, спасти его не удалось.

Полиция начала расследование случившегося. Особую сложность для офицеров представляет тот факт, что место происшествия, хотя и находилось под наблюдением камер, было закрыто зеленой сеткой.

Произошедшее вызвало широкий общественный резонанс и подняло вопросы о безопасности рабочих мест и психологическом климате в трудовых коллективах, говорится в сообщении.

Ранее в Индии женщина пыталась отравить мужа после ссоры, подмешав ему в молоко яд.

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