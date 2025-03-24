Женщина пыталась отравить мужа после ссоры, подмешав ему в молоко яд

Жительницу штата Уттар-Прадеш (Индия) подозревают в покушении на жизнь мужа: по версии правоохранительных органов, она пыталась отравить супруга, но довести задуманное до конца не вышло. Об этом сообщает The Times of India.

По информации издания, инцидент, в результате которого 27-летний мужчина оказался в больнице, произошел в городе Мератх. За несколько дней до случившегося супруги в очередной раз поссорились, и женщина ушла в дом матери. На следующий день супруг пришел мириться, но застал 25-летнюю жену с любовником. Последний напал на него, дело закончилось вызовом полиции.

После выяснения отношений пара помирилась, но женщина все равно осталась у матери. На следующий день она позвала супруга к себе. Она напоила мужчину молоком, в который, предположительно, подсыпала яд. Мужчине стало плохо, когда он вышел на улицу: он упал на землю, изо рта пошла пена. Потерпевшего удалось спасти благодаря неравнодушным соседям, которые во время оказали ему первую помощь и вызвали медиков. После длительного лечения мужчину выписали домой. Сейчас он живет вместе с женой, которая проходит по делу об отравлении главной подозреваемой.

Ранее в Индии мужчина попытался вырезать себе аппендикс, посмотрев обучающее видео.