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12-летняя школьница родила ребенка от мужчины, с которым познакомилась в соцсети

В США мужчину арестовали после того, как 12-летняя девочка родила от него сына
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CHROMORANGE / A. Shalamov/Global Look Press

В США 12-летняя девочка обвинила молодого человека в действиях сексуального характера. Об этом сообщает People.

Инцидент произошел в штате Теннесси, в городе Нэшвилл. Как рассказала сама школьница, с 19-летним мужчиной она познакомилась в социальной сети, в тот момент ей было 11 лет. Спустя некоторое время они встретились и провели время вместе.

В феврале текущего года девочка родила ребенка. По ее словам, новый знакомый был ее единственным партнером.

Правоохранительные органы нашли молодого человека после того, как он нарушил ПДД. Инспектор остановил его из-за тонировки на стеклах, но в итоге выписал ему штраф за вождение без прав.

Узнав адрес мужчины из документов, его задержали. Сам подозреваемый заявил, что думал, что девочке уже есть 14 лет.

На данный момент молодой человек находится под арестом, его могут выпустить под залог в размере $75 тысяч (более шести миллионов рублей).

Ранее в Малайзии 15-летняя школьница забеременела от 11-летнего брата.

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