Женщина притворялась немой 16 лет, чтобы получать пенсию по инвалидности

Женщина притворялась немой в течение 16 лет, чтобы получать пенсию по инвалидности, пишет Oddity Central.

В Испании завершилось расследование случая мошенничества с пенсионными выплатами, длившегося 16 лет. Женщина из Андалусии, получившая право на пенсию по инвалидности после инцидента на работе, долгие годы симулировала потеряю речи.

Страховая компания, ответственная за выплаты, начала подозревать неладное пару лет назад. При проверке медицинских карт выяснилось, что ни один из специалистов, посещаемых женщиной с 2009 года, не отмечал в документах ее неспособность говорить. Это вызвало вопросы, и страховщики инициировали новое медицинское освидетельствование. Психиатр указал на возможную симуляцию, но для подтверждения требовались более веские доказательства.

Для сбора неопровержимых улик был нанят частный детектив. В ходе наблюдения он зафиксировал, что предполагаемая «немая» женщина ведет активную социальную жизнь: свободно общается с другими родителями у школы, использует мобильный телефон и даже посещает занятия зумбой. Решающим доказательством стала запись, где она подробно объясняла детективу, выдававшему себя за прохожего, как пройти к ближайшему магазину.

В итоге Высокий суд правосудия Андалусии вынес вердикт в пользу страховой компании. Судьи признали представленные доказательства допустимыми и постановили прекратить выплаты. Жалоба женщины о нарушении ее конституционных прав была отклонена.

Сейчас против мошенницы возбуждено новое дело. Ей грозит значительный штраф, а страховая компания готовит иск о возврате незаконно полученных за 16 лет выплат.

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