Мужчина сдал на права и уже через 40 минут получил свой первый штраф

В Польше водитель получил свой первый штраф через 40 минут после получения прав

Поляк сдал экзамен на права и уже через 40 минут получил свой первый штраф. Об этом сообщает телеканал TVN24.

На прошлой неделе сотрудники дорожной полиции из Цеханува остановили водителя, который превысил скорость на 20 километров в час. Кроме того, он ехал, не пристегнувшись ремнем безопасности.

Как оказалось, 30-летний мужчина сдал экзамен по вождению меньше часа назад и сразу же решил проверить свои навыки на дороге. Он был оштрафован на 300 злотых и получил восемь штрафных очков.

В полиции Польши напомнили, что если водитель набирает 20 очков в течение первого года после получения водительских прав, их у него отберут и заставят пересдавать экзамен.

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