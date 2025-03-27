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Пьяный мужчина поехал за пивом на газонокосилке и пожалел об этом

Немец попался на пьяном вождении газонокосилки, когда приехал за пивом
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galoppfoto/picture alliance

Пьяный мужчина сел за руль газонокосилки, чтобы съездить за пивом, но был задержан в Германии, пишет Bild.

Инцидент произошел 25 марта в Нижней Саксонии. 60-летний мужчина приехал за покупками на газонокосилке и припарковался у местного супермаркета, чем привлек внимание очевидцев. Свидетели сообщили о водителе необычного транспортного средства в полицию, и покупателя, который к тому времени уже оплатил поддон пива, задержали.

Местный житель не понимал, что совершил правонарушение, и пытался уехать домой, но в конце концов ему пришлось оставить газонокосилку в покое. Проведенный тест на алкоголь показал 1,1 промилле, и хотя, согласно немецким законам, с этим уровнем алкоголя еще можно садиться за руль, на водителя все равно завели уголовное дело. Какое наказание ему грозит, не уточняется.

Ранее поляк, пойманный на вождении без прав, приехал на допрос в полицию за рулем машины.

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