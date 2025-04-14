Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России запустили первое верифицированное агентство онлайн-социологии

В России начало работу агентство онлайн-социологии «Вебер»
close
Select Veber

В России начало работать первое верифицированное агентство онлайн-социологии «Вебер». Об этом сообщили в пресс-службе агентства.

Запуск агентства прошел в рамках закрытой презентации на площадке VK в Москве. Его онлайн-метод сбора социологических данных прошел научную верификацию Института социального маркетинга (ИНСОМАР). В ходе презентации социологи в режиме реального времени провели исследование среди россиян на тему «Возвращение брендов». Работа длилась около часа.

Заместитель начальника управления администрации президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Борис Рапопорт отметил, что проводя офлайн-опросы можно столкнуться с проблемой «спрессованности» информационной повестки и ее влияния на данные. При этом онлайн-социология, по его словам, позволит получить максимально актуальные результаты.

Генеральный директор «Вебер» Елена Удалова подчеркнула, что при создании агентства работники делали акцент на использование современных инструментов, высокую скорость проведения исследований, а также гарантию надежных и достоверных данных. Используемый организацией онлайн-метод сбора данных позволит получить широкие исследовательские возможности, а также охватить любые масштабы исследования, сохраняя репрезентативность выборки.

Помимо этого, в ходе мероприятия между «Вебером» и ИНСОМАР было заключено соглашение. Его подписали Удалова, генеральный директор ИНСОМАР Татьяна Чернавина, соучредитель агентства Анна Перунова и директор по политическому анализу института Виктор Потуремский.

Ранее в национальном центре «Россия» запустили форумный сезон Росмолодежи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами