В России запустили первое верифицированное агентство онлайн-социологии

В России начало работать первое верифицированное агентство онлайн-социологии «Вебер». Об этом сообщили в пресс-службе агентства.

Запуск агентства прошел в рамках закрытой презентации на площадке VK в Москве. Его онлайн-метод сбора социологических данных прошел научную верификацию Института социального маркетинга (ИНСОМАР). В ходе презентации социологи в режиме реального времени провели исследование среди россиян на тему «Возвращение брендов». Работа длилась около часа.

Заместитель начальника управления администрации президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Борис Рапопорт отметил, что проводя офлайн-опросы можно столкнуться с проблемой «спрессованности» информационной повестки и ее влияния на данные. При этом онлайн-социология, по его словам, позволит получить максимально актуальные результаты.

Генеральный директор «Вебер» Елена Удалова подчеркнула, что при создании агентства работники делали акцент на использование современных инструментов, высокую скорость проведения исследований, а также гарантию надежных и достоверных данных. Используемый организацией онлайн-метод сбора данных позволит получить широкие исследовательские возможности, а также охватить любые масштабы исследования, сохраняя репрезентативность выборки.

Помимо этого, в ходе мероприятия между «Вебером» и ИНСОМАР было заключено соглашение. Его подписали Удалова, генеральный директор ИНСОМАР Татьяна Чернавина, соучредитель агентства Анна Перунова и директор по политическому анализу института Виктор Потуремский.

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