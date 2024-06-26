В России призвали ужесточить наказание за содержание диких животных

Чтобы предотвратить приобретение россиянами диких хищных животных и трагичные случаи, связанные с этим, нужно внести соответствующие изменения в Уголовный кодекс России, считает руководитель московского Центра правопорядка, юрист Александр Хаминский. Сегодня хоть и приняты правовые нормы по защите животных, серьезных наказаний за преступления в этой сфере просто нет, объяснил он в беседе с Общественной службой новостей.

«В УК РФ попросту нет специальных составов, предусматривающих отдельную ответственность за преступления вследствие незаконного содержания опасных животных, — отметил юрист. — Да, если хищник загрызет или покусает человека, в отношении владельца возбудят уголовное дело, но форма вины будет определена как неосторожность».

Подобные проблемы приводят к тому, что максимальное наказание даже в случае смерти пострадавшего от дикого животного – два года лишения свободы. При этом среди владельцев таких необычных питомцев, как правило, очень состоятельные люди, которые могут позволить себе опытных адвокатов.

Хаминский призвал ввести четкие условия для конфискации диких животных, а также административной и уголовной ответственности. Если будут действовать суровые санкции за подобные нарушения, то количество преступлений снизится, заключил юрист.

Подробнее о том, чем грозит россиянину покупка дикого животного и почему за нападение соседского льва его владелец получит, вероятнее всего, условный срок – в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, по какой причине могут исчезнуть тысячи диких животных.