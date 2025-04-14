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Психолог объяснила, почему люди раз за разом попадают в нездоровые отношения

Психолог Сальникова: строить здоровые отношения мешают расстройства психики
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Клинический психолог Дарья Сальникова в эфире «Радио 1» объяснила, почему зачастую жертвы абьюза вновь выбирают жестоких партнеров. По ее словам, строить здоровые отношения, как правило, мешают расстройства психики и потребность в эмоциональных качелях.

«Все эмоциональные всплески характерны для людей с симптомами психопатических расстройств: нарциссизм, абьюзивность. Это не диагнозы, но симптомы, указывающие на изменения психики. Либо потребность в эмоциях возникает из-за неумения справляться со своим отношением к обстоятельствам, которые происходят, неумение контролировать свои чувства и проявлять гибкость», — сказала Сальникова.

Она добавила, что здоровые отношения в современном мире — это, прежде всего, когда оба партнера получают удовольствия больше, чем расстройства.

Клинический, семейный психолог Оксана Белоконь до этого говорила, что абьюз в отношениях могут проявлять не только мужчины, но и женщины. В любом случае партнера, который является жертвой, нужно спасать, так как по сути речь идет о садизме, подчеркнула специалист.

Подробнее о том, кто такие абьюзеры и как научиться их распознавать, какое поведение для них характерно, как на него реагировать и можно ли без ущерба для собственной психики вырваться из абьюзивных отношений — в материале «Газеты.Ru».

Ранее психолог объяснила, чем опасен газлайтинг.

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